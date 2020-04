Ceará define retorno dos atletas e estabelece apresentação para início de maio

O Ceará definiu que, após o fim das férias, os jogadores deverão se reapresentar ao clube visando a volta aos treinamentos. Com isso, os atletas são esperados em Porangabuçu no início da próxima semana, entre os dias 4 e 5 de maio. A comissão técnica também é aguardada, e o treinador Guto Ferreira virá pela primeira vez à capital cearense.

A retomada das atividades foi definida pela diretoria alvinegra após posicionamento da CBF, que recomendou aos clubes a retomada dos treinamentos no mês de maio.

Nos primeiros dias, serão realizados exames médicos comuns que já são feitos quando os jogadores voltam de férias. Além disso, os funcionários também serão submetidos a testes de Covid-19. O clube investiu na aquisição de kits de testes.

Entretanto, embora tenha marcado a reapresentação, o Ceará aguarda o Governo do Estado para definir a volta aos treinos.

O clube irá respeitar o decreto de isolamento social realizado pelo Governo do Estado, que vai até o dia 5 de maio. Nesta data, caso haja liberação para as atividades, o clube irá realizar o processo gradativamente seguindo o protocolo estabelecido pelo clube, o qual o Sistema Verdes Mares publicou com exclusividade.

Caso o decreto seja renovado, impossibilitando os treinamentos da forma que o clube programou, não haverá treinos no clube e a tendência é que o cenário seja parecido com o que ocorreu no mês de março, com os atletas realizando exercícios individualizados em casa, sendo acompanhados e cumprindo atividades elaboradas pelos profissionais do clube.

Assim sendo, o Ceará está totalmente preparado para retomar as atividades e aguarda jogadores e comissão técnica entre os dias 4 e 5 de maio, com exceção dos que tiverem dificuldades com passagens aéreas, o que também está sendo providenciado pelo clube.