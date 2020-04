Ceará define que retorno dos atletas ocorrerá só com liberação do Governo Estadual

O Ceará definiu que, após o fim das férias, o retorno dos jogadores para reapresentação ao clube visando a volta aos treinamentos só ocorrerá com a liberação do Governo Estadual. A informação foi confirmada à reportagem pelo presidente do Alvinegro, Robinson de Castro.

A definição da diretoria alvinegra ocorre mesmo após posicionamento da CBF, que recomendou aos clubes a retomada dos treinamentos no mês de maio.

O Ceará irá respeitar o decreto de isolamento social realizado pelo Governo do Estado, que vai até o dia 5 de maio. Caso haja liberação para as atividades, o clube irá avaliar possível retorno, seguindo o protocolo estabelecido pelo clube, o qual o Sistema Verdes Mares publicou com exclusividade.

Assim sendo, a tendência é que o cenário seja parecido com o que ocorreu no mês de março, com os atletas em carga horária reduzida e realizando exercícios individualizados em casa, sendo acompanhados e cumprindo atividades elaboradas pelos profissionais do clube.

O Diário do Nordeste havia apurado que o Ceará havia marcado apresentação para o início da próxima semana, entre os dias 4 e 5 de maio. Em contato com a reportagem, o presidente Robinson de Castro afirmou que não há previsão de retorno até liberação do Governo Estadual.