Ceará defende tabu em casa contra o Palmeiras

No sábado, 20, o Ceará tem um desafio dos mais difíceis ao enfrentar o Palmeiras, líder da Série A do Campeonato Brasileiro em jogo das 19 horas no Castelão pela 11ª rodada. Mas embora o Verdão lidere a Série A com 26 pontos, o momento no clube é de instabilidade, após empatar com o São Paulo no Morumbi por 1 a 1 e ser eliminado da Copa do Brasil pelo Internacional nos penaltis após derrota por 1 a 0 no tempo normal.Além disso, a estatística de jogos anteriores pela Série A com mando do Vozão é favorável ao time cearense. Nas últimas 3 vezes nas quais se enfrentaram, na Série A de pontos corridos, o Vovô não perdeu: foram dois empates (2018 e 2010) e uma vitória (2011). Em 2010, no Castelão, no 25 de Julho, também pela 11ª rodada, o Ceará, do técnico Estevam Soares, empatou em 0 a 0, com jogadores como Diego, Fabrício, Anderson, Careca, João Marcos, Michel e Misael.

Tabu defendido pelo Alvinegro

Ceará 2 x 2 Palmeiras - Série A 2018

Ceará 2 x 2 Palmeiras - Série B 2013

Ceará 2 x 0 Palmeiras - Série A 2011

Ceará 0 x 0 Palmeiras - Série A 2010

Ceará 1 x 1 Palmeiras - Copa do Brasil 2003

Ceará 1 x 1 Palmeiras - Copa do Brasil 1998

No ano seguinte, em 2011, o Vozão venceu o jogo pela 6ª rodada por 2 a 0 no Presidente Vargas, com gols de Washington e Thiago Humberto, e o Ceará jogando com Fernando Henrique; Boiadeiro, Fabrício, Diego Sacomam e Vicente; João Marcos, Heleno, Michel, Thiago Humberto; Osvaldo e Washington.

No último confonto, em 2018, Vozão e Verdão voltaram a empatar, agora em 2 a 2, também pela 11ª rodada. Em um Castelão com ótimo público (32.081 pagantes), o Vozão de Lisca jogou com Everson, Samuel Xavier, Luiz Otávio Rafael Pereira e João Lucas; Naldo, Ricardinho, Pio, Reina, Eder Luis e Felipe Azevedo. O Palmeiras, do técnico Roger Machado, jogou com Jailson; Marcos Rocha, Edu Dracena, Thiago Martins e Victor Luis; Thiago Santos, Jean, Hyoran, Lucas Lima, Dudu e Willian. O Verdão saiu na frente com dois gols, de Thiago Santos (5'1T) e Dudu (11'1T), mas o Ceará conseguiu uma bela reação, com gols de Felipe Azevedo (25'1T) e Elton (42'2T).

Números gerais

Se pela Série A são 3 jogos do Ceará sem perder, se englobarmos outras competições, os números do Vovô são ainda melhores, aumentando a supremacia para 6 jogos, com mais 3 empates. Pela Série B de 2003 (1x1) e 2013 (2x2) e Copa do Brasil de 1998 (1x1). A última vitória palmeirense em território alvinegro foi pela Copa do Brasil de 1997 (5x2).