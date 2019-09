Ceará defende invencibilidade contra o Botafogo; veja histórico

Após dois jogos fora de casa, o Ceará volta para Arena Castelão neste sábado (14), quando encara o Botafogo. Com histórico equilibrado, o Vovô leva vantagem nos duelos recentes e entra em campo defendendo um tabu de quatro partidas sem perder para o time carioca.

No período, o Alvinegro de Porangabuçu enfrentou a Estrela Solitária quatro vezes, sendo um triunfo e três empates. A última vitória ocorreu na Série B de 2015, com gol de Rafael Costa no Engenhão. Já os duelos mais recentes apontam para igualdade: 0 a 0 nos duelos de ida e volta do Brasileirão de 2018.

Na Arena Castelão, times empataram em 2015 Foto: Kiko Silva / SVM

Até quando superado, o Ceará saiu com a derrota por uma placar apertado. Em 2014, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o time cearense levou 3 a 4 na Arena Castelão, sendo eliminado do torneio pelo critério de gols fora de casa - o primeiro jogo foi 2 a 1 para o Vovô.

Desta vez, o duelo será válido pela 19ª rodada, encerramento do 1º turno do Brasileirão. O jogo ocorre na Arena Castelão, às 21 horas, sábado (14). Na tabela, o time comandado por Enderson Moreira ocupa a 12ª posição, com 21 pontos. Enquanto o Botafogo aparece em 10º, com 26. No histórico, o Ceará tem cinco jogos, sete empates e oito derrotas ao longo da história. Confira o retrospecto dos últimos cinco duelos: