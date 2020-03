Ceará convoca torcida para "Clássico da Prevenção" em 5 de abril

Em quarentena por tempo indeterminado, o Ceará lançou campanha nas redes sociais para conscientizar e incentivar as pessoas a permanecerem em casa enquanto a pandemia do novo coronavírus que chegou ao Brasil não cede. O Vovô convocou a torcida para o "Clássico da prevenção".

O check-in está aberto no site do clube e tem recebido bastante adesão. O período vai até 5 de abril. O local da partida é a casa do torcedor, e os setores à disposição são sala, quarto, cozinha e rede da varanda.

O Ceará suspendeu as atividades desde a última terça-feira (17). O Vovô já havia suspendido a captação de novos atletas um dia antes, na segunda-feira (16), mas resolveu ampliar a resolução em outros setores do clube.

Atletas, membros de comissão técnica, funcionários ligados ao setor de futebol profissional e profissionais de comunicação da equipe estão liberados até 30 de março, data passível de alteração, a depender da evolução da pandemia.