Ceará contrata irmão de Thiago Galhardo para o Brasileiro de Aspirantes

O Ceará acertou a contratação do volante Gabriel Galhardo para a disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O curioso é que o jogador é irmão do meia Thiago Galhardo, destaque alvinegro na Série A com três gols e uma assistência em cinco jogos.

O atleta de 25 anos pertence ao Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, e foi cedido por empréstimo ao Vovô até dezembro de 2019. Revelado pelo Bangu, Gabriel tem passagens por Botafogo/RJ e Goytacaz/RJ na carreira. O último clube foi o Itaboraí/RJ, que está na Série D do Brasileiro.

"Estou muito feliz com essa oportunidade e vou fazer de tudo para aproveitá-la da melhor forma possível. Sei que tenho condições de dar voos maiores e ganhar notoriedade nacional, como graças a Deus o meu irmão conseguiu, e tomara que isso aconteça aqui", explicou.

A competição de aspirantes permite a utilização de até cinco jogadores acima do limite de 23 anos. Gabriel não esconde que o objetivo ao defender o Alvinegro de Porangabuçu em 2019 é conseguir uma vaga no time principal, onde poderá se reencontrar com o irmão.

"Sou um volante que gosta de sair com a bola dominada e ajudar na armação das jogadas. Pretendo mostrar essas qualidades nos jogos do Brasileiro de Aspirantes para receber chances também na equipe principal, o que é o meu grande objetivo", revelou.

O Ceará é o 4ª do Grupo B de Aspirantes, com quatro pontos. Após vencer o Corinthians na última rodada, o time volta a campo na próxima sexta-feira (21), às 15h, contra o Paraná, no Estádio Presidente Vargas (PV).