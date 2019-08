Ceará contrata destaque das categorias de base do Atlético/MG

Apostando na formação das categorias de base, o Ceará contratou o atacante Igor Reis, um dos destaques do time sub-20 do Atlético/MG. A transferência ocorreu sem custos, com o Vovô assinando vínculo até o fim de 2020. No Galo, o jogador rescindiu o contrato de forma amigável.

A expectativa da diretoria alvinegra é que o atleta já reforce o clube na Taça Fares Lopes, onde o time está disputando com atletas do plantel de aspirantes. Algumas peças do elenco principal pouco aproveitadas pelo técnico Enderson Moreira também participam da competição, como o zagueiro Charles.

Natural de Ipatinga/MG, Igor Reis estava no Atlético/MG desde 2015. Na atual temporada, brilhou na Copa São Paulo de Futebol Júnior ao marcar três vezes em seis partidas, chamando a atenção do time principal. Aos 20 anos, estreou no profissional contra o Tombense no Campeonato Mineiro e soma os títulos da Copa do Brasil sub-20 (2017), Torneio de Terborg sub-20 (2017) e o Estadual sub-17 (2016).

O próximo jogo do Ceará na Fares Lopes é dia 1º de setembro, contra o Ferroviário. O duelo é válido pela 3ª rodada do certame, às 15h30, no estádio Presidente Vargas (PV).