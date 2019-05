Ceará contrata atacante revelação do futebol gaúcho

O Ceará acertou o empréstimo do atacante William Lima para a disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Tratado como jóia pela imprensa gaúcha, o atleta de 19 anos disputou o estadual de juniores do Rio Grande do Sul pelo Soledade/RS e marcou até gol contra o Internacional. Treinando com os companheiros alvinegros desde a última semana, o jogador afirmou que ainda está se adaptando ao clima da capital cearense e agradeceu a oportunidade no Vovô.

"A primeira semana foi boa para ir se acostumando com essa nova etapa da minha vida. É uma oportunidade única. Fui recebido muito bem. É um clube da elite do futebol brasileiro, com uma estrutura muito boa. Ainda estou me adaptando ao clima da cidade, que é bem diferente, ao estilo de jogo, e vou trabalhar para buscar meu espaço. Só tenho a agradecer o Soledade/RS por tudo que me proporcionou. Vou dar mais que o meu máximo para não perder essa chance", declarou.

Nascido em Caxias do Sul, Lima assinou contrato com opção de compra por parte do Alvinegro. Na carreira, o atacante acumula passagens por Juventude, Ivoti/RS e Chapecoense. A estreia pelo Vovô acontece na sexta-feira (24), quando a equipe enfrenta o Santa Cruz, às 15h, no estádio do Arruda, em Pernambuco.

No grupo B, o Ceará disputa o Campeonato Brasileiro de Aspirantes com Athletico/PR, Figueirense, Internacional, Ponte Preta, Santos, Sport e Vitória/BA, enfrentando os representantes da outra chave, formado por Avaí, Bahia, Corinthians, Coritiba, Goiás, Grêmio, Paraná e Santa Cruz. O regulamento do torneio prevê apenas a inscrição de jogadores sub-23 e foi desenvolvido pela CBF para ajudar na revelação de novos jogadores no cenário nacional.

Na atual temporada, a competição chega a terceira edição. Iniciado em 2017, Internacional e São Paulo se sagrando campeões em edições anteriores.