Ceará constrói vantagem para o Z4 e garante 1 rodada fora da zona

Ao entrar em campo às 19h deste sábado (2), o Ceará terá uma grande missão. Vencer o Palmeiras, na Arena Palmeiras, pela 30ª rodada do Brasileirão. Querendo se afastar da zona de rebaixamento para garantir, o quanto antes, sua permanência na elite do futebol brasileiro, o Vovô, independente do resultado diante dos paulistas, não entra no Z4 nesta rodada.

Na 15ª posição com 33 pontos, o Vovô tem três pontos a mais que o Fluminense, que entrou na zona de rebaixamento após a vitória do Cruzeiro sobre o Botafogo, na última quinta (31). Diante dos palmeirenses, o Alvinegro de Porangabuçu terá que se reinventar para voltar à capital cearense com pontos somados. Isso porque, além de enfrentar o vice-líder da competição dentro de seus domínos, o time alvinegro também terá que superar ausências importantes em sua equipe, como a de Luiz Otávio e João Lucas, com problemas musculares.

Mas, a torcida alvinegra pode, de certa forma, ficar sossegada. Isso porque, mesmo o Ceará que seja derrotado em São Paulo, o Vovô ainda assim não entra na zona de perigo nesta rodada.

Em 17º, o Fluminense, que encara o Vasco, tem 30 pontos somados. Mesmo que vença o clássico, o time da Laranjeiras não ultrapassa o time cearense. Mesmo que iguale na pontuação, o tricolor carioca seguiria atrás do Alvinegro de Porangabuçu no saldo de gols. A equipe do Rio de Janeiro tem saldo negativo 12 enquanto o Ceará é a única equipe da Primeira Divisão com saldo 0.

Vale ressaltar que a vitória sobre o tricolor carioca, na Arena Castelão, na última quarta-feira (30), foi crucial para que o time comandando por Adilson Batista conquitasse essa vantagem sobre os times dentro do Z4.

No sábado (2), Palmeiras e Ceará se encaram, na Arena Palmeiras, às 19h, pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.