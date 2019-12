Ceará confirma volante Charles como reforço até 2021

O Ceará confirmou mais um reforço para a temporada 2020. O volante Charles, do Internacional, chega como um volante promissor, líder de desarmes (116) na 2ª divisão nacional pelo Sport, clube pelo qual estava emprestado em 2019 e onde jogou 47 partidas, titular em 46, marcando 3 gols.

O Vovô traz o jovem de 23 anos de forma definitiva, com contrato até 2021. Charles se apresenta ao clube dia 06/01, na pré-temporada. Ele disputa posição com Ricardinho, Fabinho e William Oliveira no meio campo. O Alvinegro já confirmou as contratações do zagueiro Tiago Pagnussat e do lateral direito Carlos Eduardo.

Confira a ficha técnica do atleta

Nome: Charles Rigon Mattos

Nascimento: 19/06/96

Naturalidade: Santiago/RS

Altura: 1.87m

Clubes por onde passou: Internacional, Sport e Ceará.