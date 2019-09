Ceará confirma saída do zagueiro Charles

Charles não faz mais parte do elenco do Ceará. O zagueiro vinha atuando na Taça Fares Lopes. Segundo informação divulgada pela assessoria de comunicação do clube, na tarde desta terça-feira (17), a decisão foi tomada em comum acordo.

O defensor teve sua primeira passagem em Porangabuçu em 2015, quando ajudou na conquista inédita da Copa do Nordeste chegando a marcar um gol na partida de volta da final contra o Bahia, na Arena Castelão.

Seu retorno ao clube aconteceu no início desta temporada de 2019. No entanto, por pouco espaço e sem ter atuado em nenhum jogo da Série A do Brasileirão, o zagueiro vinha sendo aproveitado na disputa da Taça Fares Lopes.

A última partida de Charles com a camisa do Ceará aconteceu na última segunda-feira (16), no empate por 1 a 1 com o Fortaleza, pela 5ª rodada da disputa cearense, no estádio Presidente Vargas (PV).

Ao todo, o zagueiro marcou três gols em 107 jogos disputados com a camisa alvinegra.