Ceará confirma renovação de Mateus Gonçalves por mais 2 temporadas

O Ceará anunciou neste domingo (29) a renovação do contrato do meia-atacante Mateus Gonçalves, de 25 anos, por mais 2 anos. A confirmação já havia sido feita pelo próprio atleta em suas redes socias e foi reiterada pelo clube, que adquiriu 40% dos direitos do jogador junto ao Zapetec, do México. O Ceará tem também uma opção de compra de mais 20% do passe de Mateus posteriormente.

O camisa 7 marcou 4 gols e distribuiu uma assistência no Brasileirão deste ano, vindo principalmente do banco de reservas e ajudando em jogos importantes como nas vitórias contra o Internacional e o Fluminense e no empate com o Athletico/PR.