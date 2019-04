Ceará confirma Mateus Gonçalves como novo reforço

Depois de contratar o atacante Bergson, vindo do Athlético/PR, o Ceará confirmou mais um reforço para o setor ofensivo: o jovem atacante Mateus Gonçalves, de 24 anos, é o novo reforço do Alvinegro para a temporada. Revelado pelo Palmeiras, aos 19 anos, o jogador saiu do Brasil para jogar em Portugal. Após passagem no exterior, Mateus fez carreira no México, atuando em 5 clubes por lá.

No ano passado, o atacante retornou ao Brasil para jogar no Sport, onde se destacou no Campeonato Brasileiro. Com a velocidade como característica principal, Mateus foi apelidado e é conhecido como “raio”. A nova contratação chega ao Vovô por empréstimo junto ao Fluminense, seu último clube.

Confira a ficha técnica do atleta:

Mateus Gonçalves Martins

Nascimento: 28/09/1994 (24 anos)

Naturalidade: Belo Horizonte/MG

Posição: Atacante

Clubes: Palmeiras/SP , V.Guimarães (POR), Deportivo Tepic (MEX), Pachuca (MEX), Chiapas (MEX), Toluca (MEX), Club Tijuana (MEX), Sport/PE , Fluminense/RJ e Ceará/CE