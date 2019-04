Ceará confirma contratação do meia Thiago Galhardo

A diretoria do Ceará confirmou mais uma contratação e desta feita, na noite deste sábado (27), os dirigentes anunciaram pelas redes sociais do clube, a vinda do meia Thiago Galhardo, de 29 anos, que estava no Vasco da Gama.

Thiago Galhardo surgiu no Bangu como zagueiro, entretanto, mostrou qualidades e passou a interessar a outras agremiações, como o Botafogo, para onde se transferiu. Posteriormente, pela habilidade, mudou de posição, passando a ser um meio-campista. O meia já passou por várias equipes do Brasil e do Japão.

Pelo Vasco, seu último clube, Thiago Galhardo disputou 52 partidas e marcou 9 gols. "Tive várias propostas. Tenho amigos no Ceará que me falaram tudo sobre o clube. O que pesou na minha decisão foi a grandeza do Ceará. Podemo considerar o maior clube do Estado. Joguei no ano passado pelo Vasco e a torcida do Ceará deu um show. Aquela festa linda me marcou e mexeu comigo", confessou.

Eis os clubes pelos quais Thiago Galhardo já passou: Bangu, Botafogo, Comercial/SP, Remo/PA, Boa Esporte/MG, Cametá/PA, Brasiliense/DF, Madureira/RJ, Coritiba, Red Bull/SP, Ponte Preta, Albirex Nigata(JAP) e Vasco. Thiago Galhardo do Nascimento Rocha nasceu no Rio de Janeiro. Antes dele, o Alvinegro já havia contratado os atacantes Bergson, de 27 anos, vindo do Athletico Paraense e Mateus Gonçalves, de 24 anos, ex-Sport de Recife. O Alvinegro estreia na Série A do Brasileiro neste domingo (28), às 16 horas, contra o CSA/AL, na Arena Castelão.