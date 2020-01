Ceará começa 2020 com elenco mais robusto que nos últimos anos

A terça-feira (7) foi movimentada para o Ceará. Em um dia repleto de novidades, o Alvinegro teve chegadas e saídas importantes que impactam diretamente no planejamento do elenco para a temporada 2020. Certo é que, entre idas e vindas, o Alvinegro começa o ano com grupo de jogadores mais robusto e com nomes de maior relevância que as últimas temporadas.

Ontem, o Vovô anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Klaus, de 25 anos, que estava no Internacional e assinou contrato em definitivo com o Vovô até o fim de 2021. Ele se junta a Luiz Otávio, Tiago Pagnussat e Eduardo Brock como opções para o sistema defensivo, já que Valdo está deixando o clube rumo ao Shimizu S-Pulse, do Japão.

Além disso, o atacante Rogério também reforçará o Vovô em 2020. Embora não tenha sido anunciado oficialmente ainda, ele já realizou exames médicos e inclusive treinou ontem com o restante do grupo, em Porangabuçu. A oficialização do negócio é questão de tempo.

Rogério tem 29 anos de idade e marcou um gol pelo Bahia no último Brasileirão, quando atuou em 13 partidas na elite nacional, vindo 12 do banco de reservas. O jogador já passou por Sport, São Paulo e Botafogo. Sua melhor temporada foi em 2015, quando defendia o Vitória e marcou dez gols em 27 partidas.

Além dele, o Ceará anunciará em breve também o acerto com o meia Vinícius Goes, que estava no Atlético-MG. O atleta, de 28 anos, assinará vínculo até o fim de 2020. A expectativa é que ele desembarque ainda hoje na capital cearense para que a negociação seja sacramentada.

Natural de Curitiba, o atleta foi revelado pelo Paraná. Na carreira, atuou também por Coritiba, Joinville, Náutico, Fluminense e Athletico/PR. O grande momento foi no Bahia, clube que defendeu entre 2017 e 2018, sendo inclusive campeão baiano. Em 2019, Vinícius participou de 41 partidas pelo Galo e marcou sete gols. Pela Série A do Brasileiro, jogou 24 vezes.

Até o momento, além de Klaus, o Ceará já anunciou a contratação de outros seis jogadores: o zagueiro Tiago Pagnussat, os laterais Eduardo e Bruno Pacheco, o volante Charles e os atacantes Rafael Sóbis e Rodrigão.



Elenco robusto

Com a chegada destes atletas, o Ceará inicia a temporada com um elenco, indiscutivelmente, mais robusto que as últimas temporadas. O perfil de contratações mudou. Se antes a filosofia era de acreditar em jogadores vistos como apostas, que não vingaram, como Willie, João Paulo, Matheus Matias e Felippe Cardoso, por exemplo, a busca agora é por nomes de relevância no cenário nacional e com experiência na Série A do Brasileiro.

É certo que o nível técnico do elenco evoluiu e deverá ter incrementos ainda maiores ao longo das semanas. Não é certo, porém, que isto resultará em um time vencedor. É missão do técnico Argel Fucks encaixar as peças da melhor forma possível para que o coletivo seja fortalecido e, assim, possa também potencializar as individualidades.

Mas com os nomes que começam a temporada e a identidade que o elenco atual está formando, é possível avaliar que o início de planejamento está sendo bem feito.



De malas prontas

]Se alguns jogadores estão chegando, outros estão deixando Porangabuçu. Ontem, o clube acertou a saída do meia Thiago Galhardo, que está indo para o Internacional. Após longa novela, o atleta de 30 anos rescindiu contrato com o Vovô e já está em Porto Alegre para assinar com o Colorado.

Galhardo tinha cláusula de renovação automática com o Ceará, mas entrou em um acordo com a diretoria alvinegra para que a saída ocorresse. No trato, ele abriu mão de receber algumas pendências financeiras do clube, que ficou também com 20% dos direitos econômicos do meia, configurando assim uma negociação que o Alvinegro não liberou o atleta de graça.

Além de Galhardo, quem também está de saída é o lateral-esquerdo João Lucas. Com contrato até dezembro, o atleta encaminhou a rescisão com o clube, que deve ser oficializada em breve. Com apenas Bruno Pacheco para o setor, o Ceará utilizará no elenco principal o jovem Mateus Farias, revelado nas categorias de base. No momento, o atleta de 20 anos está viajando com a delegação que disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Mais reforços

Ainda ativo no mercado, o Ceará segue em busca de outras contratações e pode anunciar novos nomes a qualquer momento. Um deles é o atacante Rossi, que em 2019 defendeu o Vasco. O Ceará realizou uma proposta vantajosa ao atacante, considerada uma das melhores que ele já recebeu até o momento, e o atleta avalia a possibilidade de acerto junto ao seu empresário.

Na concorrência do Vovô, Fluminense, Atlético-MG e o próprio Vasco são outros clubes que tentam a contratação do atacante de 26 anos.

O Ceará também está no mercado em busca de um goleiro. Após a negativa da negociação com Jean, do São Paulo, o clube avalia nomes que possam chegar para brigar pela titularidade.