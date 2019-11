CEARÁ CAST: Diretoria acertou tardiamente ao demitir Adilson Batista

O podcast do Sistema Verdes Mares, Ceará Cast, comenta a derrota do Ceará por 4 a 1 para o Flamengo e a demissão de Adilson Batista, que aconteceram nesta quarta-feira (27). De acordo com Daniel Rocha, a diretoria do clube acertou ao tirar o técnico do comando do time. “Algo precisava ser feito porque, às vezes, a omissão é bem mais grave até do que uma atitude tomada errada”, afirma.

Confira o episódio de estreia do Ceará Cast, comentado por Déo Luís e Daniel Rocha:

Estreia de podcasts

O Ceará Cast e o Fortaleza Cast fazem parte dos podcasts do Sistema Verdes Mares e vão trazer as principais informações dos times do Estado e as análises de jogos nos campeonatos.

Os dois podcasts são feitos pelos “Craques da Verdinha”, comandados pelo narrador esportista Antero Neto. Além dele, participam Dênis Medeiros, Jota Rômulo. Wilton Bezerra, Daniel Rocha, Tom Alexandrino, Déo Luís, Ivan Bezerra, Denise Santiago, Luiz Eduardo e André Ribeiro.

Os craques da Verdinha vão se revezar a casa episódio, para comentar temas variados da semana. Todos os podcasts do SVM podem ser encontrados no Spotify, Deezer e iTunes.