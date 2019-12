Ceará busca Paulo Autuori para cargo de diretor de futebol

O Ceará Sporting Club escolheu Paulo Autori como alvo principal para a remodelagem do departamento de futebol. Após a demissão de Marcelo Segurado, a diretoria alvinegra fez uma proposta ao gestor para a função de executivo de futebol.

Segundo apuração da Rádio Verdes Mares, o profissional solicitou um prazo de dois dias para conversar com a família e se posicionar diante da oferta. A definição do cargo é uma das metas do presidente Robinson de Castro para 2020.

Em entrevista coletiva na última segunda-feira (9) o mandatário ressaltou que vai priorizar o setor de futebol e que o novo diretor acumularia também a função de contratação. "Temos que fazer algumas reflexões e a primeira é fazer uma reestruturação no departamento de futebol. Começa com mudanças de pessoas, processos e perfil", explicou.

O interesse em Paulo Autuori é motivado pela forte experiência do diretor no mercado. O último clube em que o gestor trabalhou foi o Santos, vice-campeão brasileiro. Mesmo com contrato até 2020, se desligou em dezembro por desentendimento com Carlos Peres, presidente do time paulista.

Antes do Peixe, o superintendente estava no Athletico-PR, onde ajudou a montar o elenco que foi campeão da Copa do Brasil. Também atuou no Fluminense e no Atlético Nacional, da Colômbia, na função de gerência.

Como técnico, atuou até 2018 e acumulou passagens por clubes como Flamengo, Grêmio, São Paulo e Cereso Osaka-JAP. À beira do gramado, tem como principais títulos duas Libertadores (1997 e 2005) e um Mundial de Clubes (2005).