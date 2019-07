Ceará arrecadou R$ 10,5 milhões com venda de 3 jóias da base

Nos últimos anos, o Ceará tem investido pesado nas categorias de base, a partir da aquisição do CT Luis Campos, em Itaitinga em 2014. O CT, que foi quitado este ano, custou um valor de aproximadamente R$ 8,5 milhões ao clube.

Investimento este pode render R$ 13,5 milhões ao clube com a possível venda do atacante Artur Victor, do Palmeiras ao Shakhtar Donetsk, atacante revelado na base do Vozão.

Caso a venda se concretize e o Vovô ganhe este valor pelo mecanismo de solidariedade, tendo 30% dos direitos economicos dele, o sucesso das categorias de base alvinegra se solidifica, sendo mais uma negociação de sucesso.

O CT do Ceará, além da treinos das categorias de base e profissionais, tem estrutura para jogos oficiais FOTO: NATINHO RODRIGUES

Em 2018, apenas com a venda de 3 jóias das categorias de base do clube, os atacantes Arthur (R$ 3,5 milhões) e Robinho (R$ 1 milhão) e o lateral-esquerdo Felipe Jonatan (R$ 6 milhões), o Vozão arrecadou, R$ 10,5 milhões, 'pagando' o CT em Itaitinga. 'lucrando' com praticamente R$ 2 milhões.