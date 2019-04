Ceará aplica nova goleada no Brasileiro Feminino A2 e se isola na liderança

O Ceará está soberano no Campeonato Brasileiro Feminino A2. Após golear o Oratório/PA na estreia, a equipe cearense aplicou 5 a 2 no Santa Quitéria/MA, no Estádio Castelão de São Luís, e se isolou na liderança do Grupo 1, com seis pontos. Os gols alvinegros foram marcados por Valéria, duas vezes, Mariana, Milena e Bia. As maranhenses descontaram com Edlene e Jane.

"É importante conseguir um grande jogo. A equipe oscilou, mas conseguiu fazer o placar. Vencer jogando com qualidade é ainda melhor. Quando alcançarmos o equilíbrio durante os 90 minutos seremos mais fortes na competição", declarou o técnico alvinegro Orlando Júnior.

A ponta da tabela pode ser alterada caso o confronto entre Tiradentes/PI e Esmac/PA tenha um vencendor com um placar superior a quatro gols de diferença. Isso porque as duas equipes também venceram na primeira rodada da competição e apresentam saldo menor. O chaveamento é completado pela equipe do São Valério/TO, próximo adversário do Vovô.

A partida acontece no CT do clube em Itaitinga, sábado (13), às 15h.