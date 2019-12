Ceará anuncia contratação do lateral-direito Eduardo, primeiro reforço para 2020

O Ceará anunciou oficialmente o seu primeiro reforço para a próxima temporada. Como o Diário do Nordeste antecipou, o lateral-direito Eduardo, que estava na Chapecoense chegará por empréstimo até o fim de 2020.

O lateral-direito,que tem 33 anos, defendeu times como o Bahia e o Athletico/PR. Em 2019, o jogador somou 46 partidas com a camisa da Chapecoense. No mês de maio foi diagnosticado com um tumor benigno no osso da canela esquerda e precisou passar por um procedimento para a retirada - a recuperação foi um sucesso.

No Brasileirão 2019, o lateral foi o quinto atleta com mais cruzamentos certos, primeiro entre os laterais-direitos e deu duas assistências.

O lateral-direito e se apresenta junto com os companheiros no dia 06/01, no CT de Porangabuçu.

FICHA TÉCNICA

Nome: Carlos Eduardo Santos de Oliveira

Nascimento: 20/11/1986

Naturalidade: Maceió/AL

Altura:1.76 m

Clubes por onde passou: CRB/AL, Vasco/RJ, Duque de Caxias/RJ, Americana/SP, Confiança/SE, River/PI, Joinville/SC, Criciúma/SC, Athletico/PR, Bahia, Chapecoense e Ceará.