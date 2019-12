Ceará anuncia contratação de lateral esquerdo Bruno Pacheco

O Ceará oficializou, nesta terça-feira (31), a contratação do lateral esquerdo Bruno Pacheco, ex-Chapecoense. O Vovô adquiriu 40% do passe do atleta, que assinou vínculo até o fim de 2021. É o 5º reforço anunciado para a próxima temporada. Antes, o time havia divulgado acordo com o zagueiro Tiago Pagnussat, o lateral direito Eduardo, o volante Charles e o atacante Rodrigão.

Em 2019, Bruno Pacheco foi titular absoluto do time de Condá e participou de 53 partidas. Natural de Araraquara/SP, acumula passagens por clubes como São Bento, Bragantino, Guarani e Atlético/GO.

Segundo a assessoria do clube alvinegro, durante a Série A do Campeonato Brasileiro, Bruno Pacheco foi líder da posição, ao lado de Rafinha (Flamengo), em assistências para gols, com 5. No quesito cruzamentos, também foi o primeiro na competição nacional, ao acertar 47. Além de liderar em número de faltas sofridas, com 64.

Outro nome ventilado para a função é o de Abner, que foi colocado na lista de empréstimos do Athletico/PR. O técnico Argel Fucks estuda integrar o lateral esquerdo Mateus Farias, capitão do sub-20, no plantel profissional.

Ficha técnica

Nome: Bruno de Jesus Pacheco (Bruno Pacheco)

Posição: Lateral-esquerdo

Nascimento 08/12/1991 (28 anos)

Naturalidade Araraquara-SP

Altura: 1,74

Peso: 69 Kg

Clubes: Ferroviária/SP, Inter de Limeira/SP, São Bento/SP, Ipatinga/MG, Vitória da Conquista/BA, Guarani/SP, Bragantino/SP, Atlético Goianiense, Chapecoense/SC e Ceará/CE.