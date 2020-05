Ceará anuncia camisa vencedora do concurso de 3º uniforme alvinegro

O Ceará anunciou a camisa vencedora do concurso de 3º uniforme alvinegro durante live neste sábado (30), no canal oficial do clube no YouTube. O modelo, feito pelo torcedor Juciano Almeida, leva o nome de "Nação Alvinegra".

O uniforme concorreu com outros 4 modelos e recebeu a votação do clube durante o mês de fevereiro. A cor preta é predominante no manto, com detalhes dourados na gola, manga e numeração, além de uma linha cinza vertical no centro da parte da frente e das costas. A peça já está em pré-venda na loja virtual do clube cearense.

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, elogiou o modelo vencedor durante a live e garantiu que a ideia do concurso deve ser repetida pelas próximas temporadas.

"Ficou sensacional. Só poderia ter sido feito por alguém da torcida do Ceará. Vamos continuar buscando a contribuição do torcedor na elaboração de nossos uniformes. Foi uma excelente ideia. Parabéns ao ganhador desse maravilhoso troféu, para quem fez esse uniforme que vai dignificar muito o Vovô dentro de campo", parabenizou o mandatário alvinegro.