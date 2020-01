Ceará analisa contratação do goleiro Fernando Prass

Buscando goleiros no mercado da bola, o Ceará segue analisando nomes que podem reforçar o clube para a temporada 2020. Um dos que está na lista do Alvinegro é Fernando Prass, que em 2019 estava no Palmeiras. O Diário do Nordeste apurou que já houve conversas entre as partes para uma negociação, embora o acerto não seja garantido.

Prass está livre no mercado, o que facilita as negociações, e é considerado um nome experiente e de peso, que pode agregar ao perfil de elenco que o Ceará está montando. Porém, a idade elevada e o histórico recente de lesões do atleta preocupam.

Experiente, o arqueiro de 41 anos estava no Alviverde desde 2013 e foi titular boa parte do período de seis anos que esteve no time paulista, conquistando dois títulos do Campeonato Brasileiro (2016 e 2018). Porém, em 2018, perdeu espaço com a chegada de Weverton Na última temporada não atuou bastante, tendo jogado apenas 11 partidas.

Mesmo assim, deixou o clube com status de ídolo. Ao todo, foram 274 jogos, muitos momentos marcantes e um feito inédito nos 105 anos de clube: nunca um título alviverde havia sido conquistado com um gol de goleiro até a Copa do Brasil de 2015, quando o camisa 1 cobrou a última penalidade contra o Santos e garantiu a primeira taça da história do Allianz Parque.

Fernando Prass, que completará 42 anos em 9 de julho, já passou também por Grêmio, Vila Nova-GO, Coritiba, União de Leiria-POR e Vasco da Gama.