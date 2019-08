Ceará alerta flamenguistas para risco em compra de ingressos de mandante; restam só 2,5 mil entradas

Falta pouco para os ingressos de Ceará contra o Flamengo esgostarem. O confronto pela 16ª rodada do Brasileirão, neste sábado (23), às 19h, terá capacidade máxima de 50 mil pessoas na Arena Castelão. O Alvinegro de Porangabuçu divulgou nesta terça-feira (20) que restam somente 2,5 bilhetes, sendo todos para a torcida mandante. Além disso, advertiu aos flamenguistas para não adquirirem o ingresso e entrarem nos setores destinados à torcida do Vovô por motivos de segurança.

Em nota, o clube anuncia a medida como uma forma de segurança para ambas as torcidas. "Para evitar transtornos, a Polícia Militar e o Ministério Público do estado do Ceará determinaram que os torcedores do Flamengo estão terminantemente proibidos de comprar ingressos para os setores destinados ao Ceará, buscando a migração de setor dentro da Arena Vozão. Os rubro-negros que venham a insistir, serão convidados a se retirar das dependências da Arena", consta no texto.

O recorde de público do Vovô na Série A 2019 foi contra o Santos: 49.800 presentes. A expectativa para esta partida da 16ª rodada é de ultrapassar a marca. O Rubro-negro é o vice-líder da competição, com 32 pontos, enquanto o time cearense possui 20 pontos, em 11º na tabela de classificação.