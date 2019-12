Ceará acerta renovação com Ricardinho até o fim de 2020

O volante Ricardinho fica no Ceará até o fim de 2020. Após uma semana de negociações, a Rádio Verdes Mares apurou que o atleta vai assinar contrato por mais uma temporada, chegando a 8ª passagem por Porangabuçu.

O acordo é motivado pelo encerramento do último vínculo, que ocorreu em dezembro. Aos 34 anos, o jogador participou de 34 das 38 partidas do Vovô na Série A do Campeonato Brasileiro e foi líder do clube no quesito de assistências, com seis.

Durante a competição, o meio-campo marcou balançou a rede uma vez, realizou 48 passes para finalizações (sendo o 15º no quesito na 1ª divisão) e somou 54 desarmes certos, ocupando o 2º lugar do time em roubadas de bola.

A primeira vez que Ricardinho defendeu o Ceará foi em 2013. Desde então, participou de 314 jogos e fez 40 gols. Sob o comando de Argel Fucks, a equipe participará da Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Cearense, Taça Fares Lopes e Série A.