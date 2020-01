Ceará acerta contratação do atacante Rafael Sóbis

O atacante Rafael Sóbis será jogador do Ceará em 2020. A negociação, que se desenrolava há alguns dias, teve um desfecho neste domingo (5) e o atleta defenderá o Alvinegro durante esta temporada, com vínculo até o fim do ano.

Vontade antiga do Ceará, Sóbis marcou 6 gols em 46 jogos pelo Inter na última temporada, já tendo conquistado duas Libertadores com a equipe gaúcha, um Brasileirão pelo Fluminense e uma do Brasil pelo Cruzeiro.

Como o Diário do Nordeste antecipou, Rafael Sóbis tinha interesse em defender o Vovô. A vontade do jogador foi determinante para o acerto.

Sóbis vestiu a camisa da Seleção Brasileira em 8 jogos e marcou 1 gol. O atacante ainda vestiu a amarelinha na Copa do Mundo Sub-20, em 2005, e nas Olímpiadas de Pequim, em 2008, quando marcou 2 gols e conquistou a medalha de bronze.

Esta é a 6ª contratação do Vovô para 2020, que já acertou também com o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, o lateral-direito Eduardo, o zagueiro Tiago Pagnussat, o volante Charles e o atacante Rodrigão.

Confira a ficha técnica do atleta



Rafael Augusto Sóbis do Nascimento (Rafael Sóbis)

Posição: Atacante

Nascimento 17/06/1985 (34 anos)

Naturalidade: Erechim-RS

Altura: 1,72

Peso: 66 Kg

Clubes: Internacional, Real Betis/ESP, Al Jazira/EAU, Fluminense, Tigres/MEX, Cruzeiro e Ceará/CE.