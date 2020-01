Ceará acerta contratação de volante Marthã e meia Lima

As movimentações de mercado seguem intensas em Porangabuçu. Nesta terça-feira (14), a diretoria do Ceará avançou nas negociações e fechou com o volante Marthã e o meia Lima para a temporada de 2020. O Diário do Nordeste apurou que os anúncios oficiais ocorrem até o fim da semana.

A dupla se soma aos 10 reforços contratados e que já treinam no time alvinegro: o goleiro Fernando Prass; os zagueiros Klaus e Tiago Pagnussat; os laterais Eduardo e Bruno Pacheco; o volante Charles; o meia Vinícius e os atacantes Rodrigão, Rogério e Rafael Sóbis.

A chegada dos últimos nomes tem foco no calendário competitivo, com disputa de Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A. Aos 22 anos, Marthã é apontado como um aposta pelo número de funções que exerce em campo, entre volante, meia e lateral.

Já Lima, com 23, ganha nova chance de se firmar no plantel. Em 2019, participou de 15 jogos pelo Vovô no Brasileirão, após ser emprestado pelo Grêmio. O time gaúcho aceitou liberar atleta, em novo empréstimo, mas espera obter lucro em futura negociação.