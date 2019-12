Ceará acerta contratação de Rodrigão, do Santos, para 2020

O Ceará acertou a contratação por empréstimo do atacante Rodrigão, que pertence ao Santos, para 2020. Os salários do atleta de 26 anos serão responsabilidade do Vovô, que aguarda detalhes contratuais para o anúncio. A informação foi publicada pelo portal Terra e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Natural de Belmonte, na Bahia, o jogador é um desejo antigo da diretoria alvinegra e chega para assumir a função de camisa 9. Na atual temporada, vestindo a camisa do Coritiba, foi peça chave no acesso do clube à 1ª divisão e totalizou 21 gols em 42 partidas, sendo também artilheiro do Campeonato Paranaense.

Revelado pelo Democrata/MG, já atuou no Boa Esporte, Campinense, Bahia e Avaí. O vínculo com o time da Vila Belmiro é até 2022, com o Peixe possuíndo 60% dos direitos do centroavante.

Para o setor ofensivo, o técnico Argel Fucks tem ainda três peças confirmadas: Bergson, Leandro Carvalho e William Popp. O time monitora o mercado e deve anunciar mais dois atacantes antes do início da pré-temporada, marcada para o dia 6 de janeiro.

Reforços

O atacante Rodrigão é a 4ª contratação do Ceará para a próxima temporada. Além de anunciar as chegadas do zagueiro Tiago Pagnussat, ex-Bahia, e do lateral direito Eduardo, ex-Chapecoense, o clube fez a aquisição do volante Charles, que pertence ao Internacional.

Do elenco, o Vovô também renovou contrato com o meia Ricardinho e o atacante Mateus Gonçalves. O time também tem interesse na permanência de Lima, que retornou de empréstimo ao Grêmio.