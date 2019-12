Ceará acerta com meia Rafael Carvalheira, ex-Flamengo, em definitivo para 2020

O Ceará acertou com o meia Rafael Carvalheira, destaque do clube nas categorias de base, para 2020. O atleta de 20 anos, que encerrou contrato com o Flamengo em dezembro, fechou em definitivo com o Vovô por mais uma temporada.

O Diário do Nordeste apurou que o jogador tinha proposta de renovação rubro-negra e de outros clubes do Brasil e de Portugal. O vínculo ocorre devido adaptação com a cidade e uma chance no plantel principal do técnico Argel Fucks - a diretoria também deseja utilizá-lo no sub-23.

"Gosto mais de um jogo por dentro, um jogo apoiado. Gosto de fazer gol também, dar assistência. Graças a Deus, os gols estão acontecendo, estão saindo. Todo jogador da base sonha em jogar no profissional, ainda mais no profissional do Ceará, e eu venho trabalhando para isso no dia a dia. A estrutura que ele nos oferece é a melhor possível para que a gente possa trabalhar em alto nível e chegar bem no profissional quando for solicitado", explicou Rafael ao GloboEsporte.com.

Pelo Ceará, Rafael foi campeão do Cearense Sub-20, conquistou o vice da Copa do Nordeste na categora e ainda atuou pela Taça Fares Lopes. Ao todo, foram 16 partidas e oito gols pelo Vovô.