Ceará aceita proposta e Valdo será vendido ao futebol japonês por US$ 1 milhão

O Ceará acenou positivamente para a proposta do futebol japonês pelo zagueiro Valdo, que será vendido em breve. O Diário do Nordeste apurou que o valor da oferta é de US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,05 milhões na cotação atual).

O nome do time ainda é mantido sob sigilo.

Ainda há, porém, alguns detalhes burocráticos a serem resolvidos para que o negócio seja 100% concretizado e oficializado, o que deverá ocorrer nos próximos dias.

Se será um bom negócio para o Alvinegro, que embolsará uma boa quantia financeira, a negociação também será positiva para o jogador, que receberá um salário cerca de três vezes maior no futebol japonês.

Esta será a primeira experiência internacional do atleta.

Natural de Lagarto, em Sergipe, o jogador recebeu um convite e vai viajar ao Japão para visitar a estrutura do novo time.

Na atual temporada, Valdo participou de 47 jogos, somou 3.807 minutos e encerrou o ano como titular na Série A do Campeonato Brasileiro.