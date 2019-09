CBF vai sortear carros em 4 jogos de Ceará e Fortaleza no Castelão; entenda promoção

Além da paixão, o torcedor terá mais um motivo para acompanhar os jogos da Série A do Brasileiro: ganhar um carro Fiat Mobi 2020. Buscando atingir o recorde de público da históra da competição, que é de 22.952 pagantes em 1983, a CBF vai sortear dois veículos por rodada no 2º turno, sempre no intervalo das partidas. Ao todo, 40 veículos serão distribuídos, com a Arena Castelão recebendo 4 vezes a premiação.

Para participar, o torcedor vai preencher um cupom no estádio, com nome e dados pessoais, assim como responder a uma pergunta: "Qual o maior campeonato de pontos corridos do futebol brasileiro?”. Durante o intervalo, o sorteio será realizado e o resultado anunciado no serviço de som do estádio.

“A ideia é fazer o futebol interno bombar. Queremos experiência no estádio. O sorteio do carro veio nessa direção”, disse o presidente da CBF, Rogério Caboclo.

Ceará e Fortaleza participarão quatro vezes cada, divididas entre mandante e visitante. Os jogos em que o Vovô estará envolvido no estádio serão diante do Goiás (23ª rodada) e Fluminense (29ª rodada). Já como visitante, o Alvinegro de Porangabuçu terá o bônus contra CSA (2ª rodada) e Bahia (27ª rodada).

Pelo lado tricolor, o Fortaleza recebe o veículo na Arena Castelão quando enfrentar a Chapecoense (24ª rodada) e o Flamengo (26ª rodada). Longe de casa, o Leão participa contra Corinthias (31ª rodada) e Goiás (36ª rodada).

O Estado do Ceará está entre as maiores médias de público do Campeonato Brasileiro Fotos: Kid Junior

Ao longo do Brasileirão, os rivais cearenses têm protagonizado um bonito espetáculo no estádio. O Estado detém a 2ª melhor média de público entre os times da Série A, na frente de Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, atrás somente de São Paulo. O Fortaleza apresenta a 5ª maior média de pagantes, com 30.996 pagantes. Já o Ceará está logo atrás, em 6º, com 27.533.

Confira os jogos com sorteio