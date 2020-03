CBF suspende competições nacionais por tempo indeterminado

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu suspender por prazo indeterminado todas as competições nacionais para previnir a propagação do coronavírus. A medida entra em vigor a partir de segunda-feira (16) e vale para Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-20.

A medida afeta a partida entre Vitória/BA e Ceará, prevista para quarta (18), às 19h15, no Barradão, em Salvador. Como é válida pela 3ª fase da Copa do Brasil, está temporariamente cancelada. No duelo de ida, o Vovô venceu por 1 a 0 na Arena Castelão.

“Sabemos e assumimos a responsabilidade do futebol na luta contra a expansão da COVID-19 no Brasil”, afirma o presidente da CBF, Rogério Caboclo.

Com relação aos jogos locais, como o Campeonato Cearense, a entidade comunicou que cada instituição terá liberdade para decidir sobre a continuidade dos Estaduais. Em entrevista concedida à Rádio Verdes Mares, o presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio, informou que o Ceará não está sob risco.

"Em Fortaleza não existe nenhum problema. O governador pediu apenas recomendações (nos estádios) porque o nosso Estado está sob controle com a doença. Não é apenas o futebol, nós temos varias situações em que o Governo do Estado teria que fechar um monte de coisas, como igreja, colégio, shows, então não é só futebol. Eles têm responsabilidade. como também temos. A decisão não vai ser emotiva, vai ser racional, não há necessidade ainda de tomar uma atitude mais grave", explicou.

Vale ressaltar que a CBF seguirá em permanente contato com o Ministério da Saúde. Novas medidas de âmbito nacional podem valer nos próximos dias.