CBF remarca Ceará x Flamengo para o domingo, dia 25

Tudo resolvido. A partida entre Ceará e Flamengo no Castelão pela 16ª rodada da Série A, foi remarcada para sua data original, no dia 25 de agosto. A CBF havia antecipado a partida para sábado, 24, mas como o Castelão receberá o o festival Forró das Antigas na data, a entidade voltou atrás e marcou o jogo de novo para domingo.

Com a nova resolução da CBF, o jogo será às 19 horas, também para respeitar o intervalo regulamentar de 66 horas entre as partidas do time carioca, envolvido nas quartas de finais da Libertadores.

A Federação Cearense de Futebol (FCF), na figura do presidente Mauro Carmélio, buscava a mudança de data da partida da Série A para o dia 25, preocupado com dois eventos com grande apelo de público.