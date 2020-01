CBF muda horário de jogos de Caucaia e Barbalha na Copa do Brasil

As partidas de Caucaia e Barbalha pela Copa do Brasil mudaram de horário. A informação foi divulgada pela diretoria de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que manteve os jogos nos estádios cearenses.

O primeiro a entrar em campo é o Barbalha, no dia 5 de fevereiro. O duelo com o Operário/RS, no Inaldão, foi antecipado de 20h30 para 15h30.

Já o Caucaia enfrenta o São José/RS no dia 12 de fevereiro. A partida, antes prevista para 20h30, será às 16h.

Na 1ª fase da competição, os clubes têm a vantagem de atuar em casa, mas um empate classifica os visitantes. O Ceatá também participa da etapa mata-mata contra o Bragantino/PA, às 15h30, no Diogão. Por ser melhor classificado no ranking nacional, o Vovô atua longe da torcida.

O outro representante do Estado é o Fortaleza. Como a equipe foi campeã da Copa do Nordeste de 2019, assegurou vaga nas oitavas do torneio, quando o vencedor da Copa Verde e os classificados para Taça Libertadores participam.

Para 2021, o Guarany de Sobral está garantido por terminar a 1ª fase do Estadual na liderança. As demais vagas cearenses estão distribuídas entre o campeão estadual e o da Taça Fares Lopes. Vovô e Leão, por participarem da Série A do Campeonato Brasileiro, têm possibilidade de avançar pelo ranking de clubes ou mesmo com a taça da Copa do Nordeste.

Confira mudanças

Caucaia x São José/RS

De: 20h30

Para: 16h00

Data: 12/02, quarta-feira (mantida)

Local: Estádio Raimundão, em Caucaia/CE (mantido)

Barbalha x Operário/PR

De: 20h30

Para: 15h30

Data: 05/02, quarta-feira (mantida)

Local: Estádio Inaldão, em Barbalha/CE (mantido)