CBF marca Oeste x Ceará para próxima quarta-feira (19) às 21h30

Pouco mais de um dia após a vitória em cima do Bragantino na primeira fase da Copa do Brasil, o Ceará conheceu a data e o horário do jogo contra o Oeste/SP, adversário da segunda fase, pela competição nacional: o confronto está marcado para a próxima quarta-feira (19), às 21h30, na Arena Barueri.

Assim como a primeira fase, a segunda fase da Copa do Brasil continua sendo realizada em jogo único. A diferença fica por conta da vantagem dos visitantes, que na primeira fase se classificam com um empate. Em caso de igualdade no placar no tempo normal, a decisão pela vaga na terceira fase será decidida na disputa de pênaltis.

Nos mesmos dia e horário, o Ceará tem previsto o duelo contra o Atlético-CE pela 4ª rodada do Campeonato Cearense. A tendência é que o duelo seja adiado para o início de março.