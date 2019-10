CBF libera áudio do VAR em pênalti do Ceará contra Atlético-MG

O pedido do Atlético-MG foi atendido pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), que autoriou a liberação do áudio do árbitro de vídeo (VAR) sobre o pênalti marcado a favor do Ceará na derrota por 2 a 1 para o clube mineiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último domingo (29), no estádio Independência.

No lance que causou reclamação dos mineiros, o atacante Felippe Cardoso errou o chute e acabou sendo atingido e derrubado dentro da área pelo zagueiro Igor Rabello, aos 39 da primeira etapa. Após três minutos de verificação no árbitro de vídeo, o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior assinalou a penalidade que acabou convertida por Thiago Galhardo, artilheiro do clube com nove gols, com o relógio marcando 42 minutos.

Presidente do Galo, Lásaro Cândido Cunha confirmou que a principal entidade do futebol nacional liberou que o clube tivesse acesso ao áudio.

"Liberaram (o áudio). Estamos acertando a data para acesso. O acesso se dá apenas no local (sede da CBF). Não há entrega de cópia. Vamos hoje (sexta) ou segunda-feira", disse o mandatário do alvinegro de Belo Horizonte - MG ao Uol.

Em 15º com 23 pontos, o Ceará recebe, às 16h do domingo (6), o Goiás, na Arena Castelão, em partida válida pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão. No sábado (5), o Vovô encerra a prepração para o duelo com o treino goiano com treino aberto ao público, na sede do clube, com entrada gratuita.