CBF faz alterações em jogo entre Ferroviário e Náutico pela Série C

A Diretoria de Competições da CBF divulgou, na última quinta-feira (25), as alterações na partida entre Ferroviário e Náutico, válida pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto que estava marcado para às 20h da segunda-feira (13) mudou para domingo (12), às 18h. O Estádio dos Aflitos, em Recife/PE, segue sendo o palco do duelo.

Atualmente, o Tubarão da Barra é o quarto colocado da tabela do Grupo A com um ponto conquistado no último domingo (28) após empate por 1 a 1 contra o Botafogo/PB, no estádio Almeidão, na estreia da competição.

Artilheiro do Ferrão, Edson Cariús marcou o gol da equipe coral. O centroavante tem 13 gols marcados em 16 jogos no ano.

O Ferroviário recebe o Santa Cruz/PE no próximo domingo (5), às 18h, pela segunda rodada da Série C do Brasileirão.

Saiba mais detalhes das alterações no jogo contra o Náutico no site da CBF.