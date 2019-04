CBF divulga tabela detalhada das 6 primeiras rodadas da Série A; veja jogos de Ceará e Fortaleza

A CBF divulgou a tabela detalhada das seis primeiras rodadas da Série A do Brasileirão. Ceará e Fortaleza estreiam no certame nacional no mesmo dia (domingo 28), sendo o Vovô mais cedo, dentro de casa, contra o CSA, às 16h e o Fortaleza, mais tarde, às 19h, contra o Palmeiras fora de casa.

Pelo lado alvinegro, o lado positivo ficou pela estreia junto à torcida contra o CSA, no domingo, em horário considerado tranquilo para o torcedor que vai ao estádio, às 16h. O time de Lisca atuará, nestas 6 primeiras rodadas, 2 vezes no sábado, 3 vezes no domingo e 1 vez na quarta-feira. Também há boa expectativa para jogos contra Grêmio e Atlético/MG em casa

Já pelo lado tricolor, há boa expectiva para partida contra o Vasco da Gama, pela sexta rodada, dia 25/05, em um sábado, às 16h. Chama atenção também confronto contra o São Paulo. A equipe de Ceni joga 3 vezes no sábado, 2 vezes no domingo e 1 vez na quarta-feira.

Veja os confrontos

1ª rodada

Dia 28/04 (dom)

Ceará X CSA - 16h

Palmeiras X Fortaleza - 19h

2ª rodada

Dia 01/05 (qua)

Cruzeiro X Ceará - 19h15

Fortaleza X Athletico/PR - 21h30

3ª rodada

Dia 04/05 (sáb)

Ceará X Atlético/MG - 21h

Dia 05/05 (dom)

Botafogo/RJ X Fortaleza - 16h

4ª rodada

Dia 11/05 (sáb)

Goiás X Ceará - 19h

Fortaleza X São Paulo - 21h

5ª rodada

Dia 18/05 (sáb)

Chapecoense X Fortaleza - 21h

Dia 19/05 (dom)

Ceará X Grêmio - 19h

6ª rodada

Dia 25/05 (sáb)

Fortaleza X Vasco - 16h

Dia 26/05 (dom)

Avaí X Ceará - 11h