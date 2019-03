A CBF divulgou nesta sexta-feira os grupos do Campeonato Brasileiro da Série D de 2019. Segundo o anunciado pela entidade, os dois representantes do Ceará, Atlético/CE e Floresta terão grupos complicados. Enquanto a Àguia está no Grupo A5, com Maranhão, Central/PE e Altos/PI, o Verdão da Vila Manoel Sátiro ficou no Grupo A4 com Bragantino/PA, River/PI e Santa Cruz/RN.

O Atlético/CE estreia em casa contra o Central, enquanto o Floresta visita o Santa Cruz/RN, no dia 4 ou 5 de maio. Serão 6 rodadas para definir os classificados de cada grupo para a 2ª Fase.

A competição tem início previamente marcado para o dia 4 de maio (sábado), contudo, os confrontos ainda não estão definidos em suas datas, horários e locais. O sistema de disputa não sofreu nenhuma alteração, sendo realizado em seis fases distintas. Na primeira, os 68 clubes formarão 17 grupos de 4 clubes cada, de onde se classificarão 32 clubes para a fase seguinte: os primeiros colocados de cada grupo mais os 15 melhores segundos colocados. Daí em diante os clubes se enfrentarão no sistema eliminatório até ser conhecido o campeão, nos dias 11 e 18 de agosto.

Confira os jogos de Atlético/CE e Floresta pela Série D.

1ª rodada (04/05 ou 05/05)

Santa Cruz/RN x Floresta

Atlético Cearense x Central/PE

2ª rodada (11/05 ou 12/05)

Floresta x River/PI

Altos/PI x Atlético Cearense

3ª rodada (18/05 ou 19/05)

Bragantino/PA x Floresta

Atlético Cearense x Maranhão

4ª rodada (25/05 ou 26/05)

Floresta x Bragantino/PA

Maranhão x Atlético Cearense

5ª rodada (01/06 ou 02/06)

River/PI x Floresta

Atlético Cearense x Altos/PI

6ª rodada (09/06)

Floresta x Santa Cruz/RN

Central/PE x Atlético Cearense