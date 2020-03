CBF divulga tabela da Série C e Ferroviário conhece adversário da estreia

A Confederaçã Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta segunda-feira (2), a tabela das quatro primeiras rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro. Desta forma, o Ferroviário conheceu o adversário da primeira rodada. Estreando em casa, o Tubarão da Barra recebe o Botafogo-PB no dia 2 ou 3 de maio. Horário e local ainda serão definidos.

Vindo de uma temporada onde começou emabalado, mas acabou sem passar para a segunda fase da Terceira Divisão nacional, o Peixe busca fazer diferente em 2020. Quarto colocado do Campeonato Cearense com sete pontos, a equipe comandada por Anderson Batatais fará sua estreia na disputa nacional deste ano em casa diante do Botafogo-PB. A partida será 2 ou 3 de maio e horário e local ainda serão divulgados pela CBF.

Tabela do Ferroviário das quatro primeiras rodadas

1ª rodada (2 ou 3 de maio)

Ferroviário x Botafogo-PB, local e horário a definir

2ª rodada (9 ou 10 de maio)

Remo x Ferroviário, local e horário a definir

3ª rodada (16 ou 17 de maio)

Ferroviário x Vila Nova-GO, local e horário a definir

4ª rodada (23 ou 24 de maio)

Treze-PB x Ferroviário, local e horário a definir

Mudança no regulamento

Diferente do que vinha sendo em todas as outras oito edições anteriores, a segunda fase da Série C deixa de ser no formato de mata-mata e será realizado em moldes quadrangulares.

Mantendo a primeira etapa intacta, a sgeunda será dividida em dois grupos contendo quatro clubes cada. As partidas serão definidas com confrontos de ida e volta e os dois melhores de cada chave conquistarão o acesso à Série B.

Veja a divisão dos grupos abaixo.

Grupo A

Ferroviário

Botafogo-PB

Imperatriz-MA

Jacuipense-BA

Manaus-AM

Paysandu-PA

Remo-PA

Santa Cruz-PE

Treze-PB

Vila Nova-GO

Grupo B

Boa Esporte-MG

Brusque-SC

Criciúma-SC

Ituano-SP

Londrina-PR

Ypiranga-RS

São José-RS

São Bento-SP

Tombense-MG

Volta Redonda-RJ