CBF divulga tabela da Série A; Clássico-Rei será na 7ª rodada em junho

A CBF divulgou hoje a tabela básica da Série A do Campeonato Brasileiro de 2020. Assim, os dois representantes cearenses, Fortaleza e Ceará, já conhecem seus adversários na estreia, assim como as datas prévias dos Clássicos-Rei e toda sequência de jogos até a 38ª rodada.

A primeira rodada do Campeonato Brasileiro deve acontecer entre os dias 2, 3 e 4 de maio, que formam a data-base dos jogos de estreia dos 20 times. O Fortaleza, 9ª lugar na Série A de 2019, será mandante na 1ª rodada, ao enfrentar o Athletico/PR, no Castelão. Já o Vovô, 16º em 2019, estreia fora de casa, no clássico nordestino contra o Sport, na Ilha do Retiro.

O 1º Clássico-Rei da Série A em 2020 será disputado na 7ª rodada, nos dias 13, 14 ou 15 de junho. O Clássico-Rei do returno será na 26ª rodada, nos dias 14 ou 15 de outubro.



Atual campeão, o Flamengo receberá o Atlético-MG, no jogo que marca a abertura do Brasileirão. A partida é ainda uma reedição da final do Brasileiro de 1980, assim como o duelo entre Palmeiras e Vasco da Gama, em São Paulo, que repetem o confronto que decidiu o título de 1997.

Os confrontos foram divulgados durante o conselho técnico da Série A do Campeonato Brasileiro, que foi realizado nesta quinta-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.



Confira todos os jogos de Fortaleza e Ceará na Série A de 2020



1ª rodada (2, 3 ou 4/5)

Fortaleza x Athletico

Sport x Ceará

2ª rodada (9, 10 ou 11/5)

São Paulo x Fortaleza

Ceará x Grêmio

3ª rodada (16, 17 ou 18/5)

Fortaleza x Botafogo

Atlético-MG x Ceará

4ª rodada (23, 24 ou 25/5)

Goiás x Fortaleza

Ceará x Vasco da Gama

5ª rodada (30 ou 31/5)

Corinthians x Fortaleza

Ceará x Bahia

6ª rodada (10 ou 11/6)

Fortaleza x Bragantino

Atlético-GO x Ceará

7ª rodada (13, 14 ou 15/6)

Ceará x Fortaleza

8ª rodada (17 ou 18/6)

Flamengo x Fortaleza

Ceará x Santos

9ª rodada (20, 21 ou 22/6)

Fortaleza x Sport

Internacional x Ceará

10ª rodada (24 ou 25/6)

Grêmio x Fortaleza

Ceará x Flamengo

11ª rodada (27, 28 ou 29/6)

Fortaleza x Internacional

Bragantino x Ceará

12ª rodada (1 ou 2/7)

Santos x Fortaleza

Ceará x Goiás

13ª rodada (4, 5 ou 6/7)

Fortaleza x Atlético-GO

Palmeiras x Ceará

14ª rodada (8 ou 9/7)

Fortaleza x Atlético-MG

Athletico Paranaense x Ceará

15ª rodada (11, 12 ou 13/7)

Coritiba x Fortaleza

Ceará x Corinthians

16ª rodada (18, 19 ou 20/7)

Vasco da Gama x Fortaleza

Ceará x São Paulo

17ª rodada (1, 2 ou 3/8)

Fortaleza x Palmeiras

Fluminense x Ceará

18ª rodada (8, 9 ou 10/8)

Bahia x Fortaleza

Ceará x Coritiba

19ª rodada (14, 15 ou 16/9)

Fortaleza x Fluminense

Botafogo x Ceará

20ª rodada (22, 23 ou 24/8)

Athletico x Fortaleza

Ceará x Sport

21ª rodada (29 ou 30/8)

Fortaleza x São Paulo

Grêmio x Ceará

22ª rodada (12, 13 ou 14/9)

Botafogo x Fortaleza

Ceará x Atlético-MG

23ª rodada (19, 20 ou 21/9)

Fortaleza x Goiás

Vasco da Gama x Ceará

24ª rodada (26, 27 ou 28/9)

Fortaleza x Corinthians

Bahia x Ceará

25ª rodada (2 ou 3/10)

Bragantino x Fortaleza

Ceará x Atlético-GO

26ª rodada (14 ou 15/10)

Fortaleza x Ceará

27ª rodada (17, 18 ou 19/10)

Fortaleza x Flamengo

Santos x Ceará

28ª rodada (20, 21 ou 22/10)

Sport x Fortaleza

Ceará x Internacional

29ª rodada (23, 24 ou 26/10)

Fortaleza x Grêmio

Flamengo x Ceará

30ª rodada (28 ou 29/10)

Internacional x Fortaleza

Goiás x Ceará

31ª rodada (31/10, 1 ou 2/11)

Fortaleza x Santos

Ceará x Palmeiras

32ª rodada (4 ou 5/11)

Atlético-GO x Fortaleza

Ceará x Palmeiras

33ª rodada (7 ou 8/11)

Atlético-MG x Fortaleza

Ceará x Athletico Paranaense

34ª rodada (18 ou 19/11)

Fortaleza x Coritiba

Corinthians x Ceará

35ª rodada (21, 22 ou 23/11)

Fortaleza x Vasco da Gama

São Paulo x Ceará

36ª rodada (28, 29 ou 30/11)

Palmeiras x Fortaleza

Ceará x Fluminense

37ª rodada (1, 2 ou 3/12)

Fortaleza x Bahia

Coritiba x Ceará

38ª rodada (6/12)

Fluminense x Fortaleza

Ceará x Botafogo