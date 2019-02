CBF divulga tabela da Série A; Clássico-Rei acontece na 13ª rodada. Confira lista

A CBF divulgou, no início da noite desta sexta-feira (22), a tabela dos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro 2019. Representantes cearenses na elite do futebol brasileiro, Ceará e Fortaleza conheceram os adversários que irão enfrentar na estreia da competição. Clássico-Rei acontece na 13ª rodada, marcada para o dia 3, 4 ou 5 de agosto com mando de campo do Vovô.

O Leão, atual campeão da Série B, vai até São Paulo enfrentar o Palmeiras, campeão da Série A do ano passado. Já o Vovô recebe o CSA/AL, atual vice-campeão da Segundona, dentro de casa. Partidas acontecem no dia 27, 28 ou 29 de abril. Horário e local ainda não foram definidos.

O Brasileirão deste ano contará com uma novidade importante, já que o VAR (árbitro de vídeo) será utilizado em todos os 380 jogos do certame. A medida foi aprovada por unanimidade em reunião, na tarde desta sexta (22), na sede da maior entidade futebolística do Brasil.

Veja abaixo da tabela completa dos jogos de Ceará e Fortaleza:

1ª rodada (27, 28 ou 29/4)

Palmeiras x Fortaleza

Ceará x CSA

2ª rodada (1 ou 2/5)

Fortaleza x Athlético-PR

Cruzeiro x Ceará

3ª rodada (4, 5 ou 6/5)

Botafogo x Fortaleza

Ceará x Atlético-MG

4ª rodada (11, 12 ou 13/5)

Fortaleza x São Paulo

Goiás x Ceará

5ª rodada (18, 19 ou 20/5)

Chapecoense x Fortaleza

Ceará x Grêmio

6ª rodada (25, 26 ou 27/5)

Fortaleza x Vasco da Gama

Avaí x Ceará

7ª rodada (1, 2 ou 3/6)

Flamengo x Fortaleza

Ceará x Santos

8ª rodada (8, 9 ou 10/6)

Grêmio x Fortaleza

Ceará x Bahia

9ª rodada (12 ou 13/6)

Fortaleza x Cruzeiro

Vasco da Gama x Ceará

PAUSA PARA A COPA AMÉRICA

10ª rodada (13 ou 14/7)

Fortaleza x Avaí

Fluminense x Ceará

11ª rodada (20, 21 ou 22/7)

Atlético-MG x Fortaleza

Ceará x Palmeiras

12ª rodada (27, 28 ou 29/7)

Fortaleza x Corinthians

Internacional x Ceará

13ª rodada (3, 4 ou 5/8)

Ceará x Fortaleza

14ª rodada (10, 11 ou 12/8)

CSA x Fortaleza

Ceará x Chapecoense

15ª rodada (17, 18 ou 19/8)

Fortaleza x Internacional

São Paulo x Ceará

16ª rodada (24, 25 ou 26/8)

Santos x Fortaleza

Ceará x Flamengo

17ª rodada (31/8, 1 ou 2/9)

Fortaleza x Goiás

Athletico/PR x Ceará

18ª rodada (7, 8 ou 9/9)

Fortaleza x Fluminense

Corinthians x Ceará

19ª rodada (14, 15 ou 16/9)

Bahia x Fortaleza

Ceará x Botafogo

20ª rodada (21, 22 ou 23/9)

Fortaleza x Palmeiras

CSA/AL x Ceará

21ª rodada (25 ou 26/9)

Athlético/PR x Fortaleza

Ceará x Cruzeiro

22ª rodada (28, 29 ou 30/9)

Fortaleza x Botafogo

Atlético/MG x Ceará

23ª rodada (5, 6 ou 7/10)

São Paulo x Fortaleza

Ceará x Goiás

24ª rodada (9 ou 10/10)

Fortaleza x Chapecoense

Grêmio x Ceará

25ª rodada (12, 13 ou 14/10)

Vasco da Gama x Fortaleza

Ceará x Avaí

26ª rodada (16 ou 17/10)

Fortaleza x Flamengo

Santos x Ceará

27ª rodada (19, 20 ou 21/10)

Fortaleza x Grêmio

Bahia x Ceará

28ª rodada (26, 27 ou 28/10)

Cruzeiro x Fortaleza

Ceará x Vasco da Gama

29ª rodada (30 ou 31/10)

Avaí x Fortaleza

Ceará x Fluminense

30ª rodada (2, 3 ou 4/11)

Fortaleza x Atlético/MG

Palmeiras x Ceará

31ª rodada (6 ou 7/11)

Corinthians x Fortaleza

Ceará x Internacional

32ª rodada (9, 10 ou 11/11)

Fortaleza x Ceará

33ª rodada (16, 17 ou 18/11)

Fortaleza x CSA

Chapecoense x Ceará

34ª rodada (23, 24 ou 25/11)

Internacional x Fortaleza

Ceará x São Paulo

35ª rodada (27 ou 28/11)

Fortaleza x Santos

Flamengo x Ceará

36ª rodada (30/11, 1 ou 2/12)

Goiás x Fortaleza

Ceará x Athletico/PR

37ª rodada (4 ou 5/12)

Fluminense x Fortaleza

Ceará x Corinthians

38ª rodada (8/12)

Fortaleza x Bahia

Botafogo x Ceará

