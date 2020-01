CBF divulga tabela com dia e hora da Copa do Brasil; confira detalhes dos jogos dos times cearenses

A tabela detalhada da Copa do Brasil foi divulgada pela CBF nesta sexta-feira (10). Os locais, dias e horários da 1ª fase foram definidos, com início dia 05/02 e terminando dia 13/02.

Com 3 clubes cearenses na disputa, o primeiro a jogar será o Barbalha (campeão da 1ª fase do Cearense 2019), contra o Operário/PR, no Inaldão, às 20h30 do dia 05/02 (quarta-feira), com obrigação de vencer pois, em caso de empate, o Operário avança.

Ceará (vice-campeão do Cearense 2019) e Caucaia (campeão da Fares Lopes) estream dia 12/02 (quarta-feira). O Vovô encara o Bragantino/PA, às 16h, no Diogão, com a vantagem do empate para se classificar. Já a Raposa metropolitana recebe o São José/RS, às 20h30, no Raimundão, também precisando do triunfo.

O Fortaleza (campeão da Copa do Nordeste) tem vaga garantida nas oitavas de final da Copa do Brasil