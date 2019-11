CBF divulga tabela básica do Nordestão e marca Clássico-Rei para 1º de fevereiro

A tabela básica da 1ª Fase da Copa do Nordeste de 2020 foi definida pela CBF e divulgada nesta quarta-feira, 7, com as 8 rodadas previstas. A fase de grupos acontece de 21 de janeiro a 21 de março e a partida entre Ceará e Fortaleza está prevista para 1º de Fevereiro, pela 2ª rodada da competição.

Com mando de campo do Leão, definido em sorteio, o Clássico-Rei teve apenas a data definida, um sábado, mas ainda sem horário e local, mas deve acontecer no Castelão.

As estreias dos times cearenses acontecem no fim de janeiro. O Leão, atual campeão do Nordeste, estreia primeiro, no dia 25, contra o Vitória, fora de casa. Já o o Vovô, campeão invicto de 2015, recebe o Frei Paulistano/SE, no dia seguinte.

A sequência de jogos Leão na 1ª Fase será: Vitória (fora), Ceará (casa), Santa Cruz (casa), Imperatriz (fora), Confiança (fora), CSA (casa), Náutico (fora), América/RN (casa)

Os oito jogos do Ceará na primeira fase serão, nesta ordem, contra: Frei Paulistano (casa), Fortaleza (fora), ABC (fora), Bahia (casa), Botafogo/PB (casa), River/PI (fora), Sport (casa) e CRB (fora).

Na 1ª fase da Copa do Nordeste, os clubes do Grupo A enfrentam os do Grupo B em jogos apenas de ida. Os quatro melhores de cada grupo avançam para a fase quarta-de-final.