CBF detalhou 5 rodadas da Série A; Clássico-Rei será dia 3 de agosto

Em virtude da Copa América, o Campeonato Brasileiro Série A segue em recesso, sem jogos, porém, a CBF divulgou a tabela detalhada com as próximas 5 rodadas, destaque para o Clássico-Rei, embate que será na 13ª rodada, no dia 03/08, às 19 horas, no Castelão.

Na rodada de retorno da Série A do Brasileiro, a 10ª, o Leão entrará em campo primeiro, no dia 13, contra o Avaí, às 21 horas no Castelão. O Vozão joga dois dias depois, diante do Fluminense, no Maracanã, na segunda-feira, 15, às 20 horas.

Após 9 rodadas da Série A, Ceará e Fortaleza estão com 10 pontos, em posições intermediárias. O Vozão é o 13º, enquanto o Leão o 14º. O Alvinegro está na frente pelo saldo de gols: 1 a -5.

Nas 6 rodadas desmembradas pela CBF, o Vovô fará 3 jogos em casa, incluindo um Clássico-Rei (Palmeiras, Fortaleza e Chapecoense) e 3 fora (Fluminense, Internacional e São Paulo).

Já o Leão, fará 3 jogos em casa (Avaí, Corinthians e Internacional), e 3 fora, sendo um deles o Clássico-Rei (Atlético/MG, Ceará e CSA).

Sobre a dificuldade dos adversários, fora o clássico, o Alvinegro enfrenta dois times do G4 (o líder Palmeiras e o 4º colocado Internacional), um rival do meio de tabela (São Paulo, 9º), dois adversários diretos (Fluminense e Chapecoense, 16º e 17º respectivamente).

O Tricolor de Aço enfrenta um time do G4 (Internacional, 4º), um do G6 (Atlético/MG, 6º), um time do meio de tabela (Corinthians, 10º) e dois adversários diretos (Avaí e CSA, 20º e 19º respectivamente).

Após o término da 9ª rodada, o Leão jogando no dia 12 e o Ceará no dia seguinte, os dois clubes deram folga a seus elencos.

O Alvinegro se reapresenta no dia 24, às 15h30, visando o duelo com o Flu.

E o Tricolor do Pici recebe seus jogadores no dia 25, no período da tarde no CT Ribamar Bezerra.



Melhor

O zagueiro Valdo espera que o Vovô retorne melhor para a sequência da Série A. “Poderíamos ter conquistado mais pontos pelo que foi apresentando nestes últimos nove jogos. Nossa equipe teria uma posição diferente na tabela, mas podemos reclamar, e sim descansar um pouco, e voltar 100% para buscar a vitórias. Esperamos melhorar em tudo”, disse.

Uma competição

O Fortaleza agora sentirá o alívio, do ponto de vista do esforço dos jogadores, de disputar apenas uma competição, a Série A. O goleiro Felipe Alves considera que há uma condição maior de o time se recuperar do desgaste: “A gente tem aceitado a estratégia de jogo após jogo, não tem como traçar uma meta, porque estávamos disputando três ou quatro competições seguidas. Não tem como almejar nada agora. Estamos nessa parada e vamos voltar com força total para somar o maior número de pontos possível”, dksse ele.

Confira os jogos de Vovô e Leão da 10ª a 15ª rodadas

10ª rodada

Fortaleza x Avaí (Castelão, 13/07, Sáb, 21h)

Fluminense x Ceará (Maracanã, 15/07, Seg, 20h)

11ª rodada

Ceará x Palmeiras (Castelão, 20/07 - Sábado - 19h)

Atlético/MG x Fortaleza (Independência, 21/07 - Dom , 16h)

12ª rodada

Internacional x Ceará (Beira-Rio, 27/07 - Sábado, 19h)

Fortaleza x Corinthians (Castelão, 28/07 - Dom, 19h)

13ª rodada

Ceará x Fortaleza (Castelão, 03/08 - Sábado - 19h)

14ª rodada

Ceará x Chapecoense (Castelão, 10/08 - Sábado, 17h)

CSA x Fortaleza (Rei Pelé, 12/08 - Seg, 20h)

15ª rodada

Fortaleza x Internacional (Castelão, 17/08, Seg, 19h)

São Paulo x Ceará (Morumbi, 18/08, Dom, 16h)