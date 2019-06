CBF detalhou 5 rodadas da Série A; Clássico-Rei será dia 13 de agosto

Em virtude da Copa América, o Campeonato Brasileiro Série A segue em recesso, sem jogos, porém, a CBF divulgou a tabela detalhada com as próximas 5 rodadas, destaque para o Clássico-Rei, embate que será na 13ª rodada, no dia 03/08, às 19 horas, no Castelão.

Na rodada de retorno da Série A, a 10ª, o Leão entrará em campo primeiro, no dia 13, contra o Avaí, às 21 horas no Castelão. O Vozão joga dois dias depois, diante do Fluminense, no Maracanã, na segunda-feira, 15, às 20 horas.

Após 9 rodadas da Série A, Ceará e Fortaleza estão com 10 pontos, em posições intermediárias. O Vozão é o 13º, enquanto o Leão o 14º. O Alvinegro está na frente pelo saldo de gols: 1 a -5.

Confira os jogos de Vovô e Leão da 10ª a 15ª rodadas

10ª rodada

Fortaleza x Avaí (Castelão, 13/07, Sáb, 21h)

Fluminense x Ceará (Maracanã, 15/07, Seg, 20h)

11ª rodada

Ceará x Palmeiras (Castelão, 20/07 - Sábado - 19h)

Atlético/MG x Fortaleza (Independência, 21/07 - Dom , 16h)

12ª rodada

Internacional x Ceará (Beira-Rio, 27/07 - Sábado, 19h)

Fortaleza x Corinthians (Castelão, 28/07 - Dom, 19h)

13ª rodada

Ceará x Fortaleza (Castelão, 03/08 - Sábado - 19h)

14ª rodada

Ceará x Chapecoense (Castelão, 10/08 - Sábado, 17h)

CSA x Fortaleza (Rei Pelé, 12/08 - Seg, 20h)

15ª rodada

Fortaleza x Internacional (Castelão, 17/08, Seg, 19h)

São Paulo x Ceará (Morumbi, 18/08, Dom, 16h)