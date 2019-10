CBF detalha rodadas do Brasileirão e define data e horário do Clássico-Rei, que será no dia do Enem

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou, na noite desta terça-feira (8), a tabela de seis rodadas do Campeonato Brasileiro, entre a 28ª e a 32ª. Com isso, Ceará e Fortaleza já conheceram datas e horários dos seus jogos neste período. O principal destaque fica por conta do Clássico-Rei, que será realizado na 32ª rodada do Brasileirão.

O clássico entre Fortaleza e Ceará será disputado no dia 10 de novembro, domingo, às 19 horas. O detalhe é que a data é a mesma do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Veja detalhes dos jogos de Ceará e Fortaleza no Brasileirão

28ª RODADA

Ceará x Vasco (26/10 - 17 horas)

Cruzeiro x Fortaleza (26/10 - 21 horas)

29ª RODADA

Ceará x Fluminense (30/10 - 21 horas)

Avaí x Fortaleza (30/10 - 19h30min)

30ª RODADA

Fortaleza x Atlético-MG (02/11 - 17 horas)

Palmeiras x Ceará (02/11 - 19 horas)

31ª RODADA

Corinthians x Fortaleza (06/11 - 19h30min)

Ceará x Internacional (07/11 - 19h30min)

32ª RODADA

Fortaleza x Ceará (10/11 - 19 horas)