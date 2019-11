CBF detalha duas últimas rodadas de Ceará e Fortaleza no Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou, na noite desta terça-feira (19), as duas últimas rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. Com isso, Ceará e Fortaleza conheceram detalhes dos seus jogos finais na competição.

Na 37ª rodada, tanto Alvinegros como Tricolores entrarão em campo no mesmo dia, em 4 de dezembro, uma quarta-feira. O Ceará enfrentará o Corinthians, às 19h30min, na Arena Castelão, enquanto o Leão vai até o Maracanã encarar o Fluminense, às 21h30min.

Além das partidas dos cearenses, outros três jogos serão realizados no mesmo dia. A rodada será finalizada no dia seguinte (4 de dezembro, quinta-feira), com outras cinco partidas.

Já a última rodada do Brasileirão será no dia 8 de dezembro, domingo, com todos os jogos ocorrendo às 16 horas. O Fortaleza fechará o campeonato contra o Bahia, no Castelão, enquanto o Vovô vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo.

VEJA DETALHES DOS ÚLTIMOS JOGOS DE CEARÁ E FORTALEZA NA SÉRIE A

04/12 - Quinta-Feira

Ceará x Corinthians - Arena Castelão - 19h30min

Fluminense x Fortaleza - Maracanã - 21h30min

08/12 - Domingo

Fortaleza x Bahia - Arena Castelão - 16 horas

Botafogo x Ceará - Estádio Nilton Santos - 16 horas