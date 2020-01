CBF define cotas da Copa do Brasil 2020 e times cearenses já têm quase R$ 5 milhões garantidos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atualizou, nesta sexta-feira (24), os valores de cotas de participação na Copa do Brasil, considerada a competição mais rentável do país.

Assim, Barbalha, Caucaia, Ceará e Fortaleza, representantes do Estado no torneio, já sabem quanto irão faturar nas primeiras fases da disputa. A informação foi divulgada pelo Jornal Globo.

Juntos, os quatro times cearenses já têm quase R$ 5 milhões garantidos em cotas. O valor exato é de R$ 4,63 milhões.

O Ceará receberá R$ 950 mil pela participação na primeira fase da competição. O Vovô enfrentará o Bragantino/PA, no dia 12 de fevereiro, em partida única que definirá quem avançará à 2ª fase. Se conseguir a classificação, o Alvinegro garantirá mais R$ 1,03 milhão.

Campeão da 1ª fase do Estadual em 2019, o Barbalha receberá R$ 540 mil. Mesmo valor do Caucaia, que foi campeão da Taça Fares Lopes no ano passado.

A diferença do valor entre o Ceará e os outros times se dá pelo fato de que o Alvinegro pertence ao Grupo 2 nas divisões, enquanto Barbalha e Caucaia estão no Grupo 3. Qualquer dos dois que passar de fase garantirá mais R$ 650 mil.

Outro representante do Estado na Copa do Brasil, o Fortaleza só entrará nas oitavas de final, por ter sido campeão da Copa do Nordeste em 2019. Com isso, o Tricolor já tem garantido R$ 2,6 milhões por participação na 5ª fase da competição.

Neste ano, o campeão pode acumular premiações que alcançam R$ 72,8 milhões.

Somente vitória na final já garantirá R$ 54 milhões ao campeão, com aumento de R$ 2 milhões em relação à edição de 2019, vencida pelo Athletico-PR.

Cotas da Copa do Brasil

1ª Fase: R$ 1,1 milhão (grupo 1); R$ 950 mil (grupo 2) e R$ 540 mil (grupo 3)

2ª Fase: R$ 1,3 milhão (grupo 1), R$ 1,03 milhão (grupo 2) e R$ 650 mil (grupo 3)

3ª fase: R$ 1,5 milhão

4ª fase: R$ 2 milhões

Oitavas de final: R$ 2,6 milhões

Quartas de final: R$ 3,3 milhões

Semifinal: R$ 7 milhões

Vice-campeão: R$ 22 milhões

Campeão: R$ 54 milhões