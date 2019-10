CBF confirma que Tite convocará Seleção Brasileira para amistosos de novembro na sexta

A CBF confirmou, nesta terça-feira (22), que os técnicos Tite e André Jardine vão convocar as seleções do Brasil principal e pré-olímpica, respectivamente, para os compromissos da Data Fifa de novembro na próxima sexta (25). Serão os últimos jogos das equipes nacionais em 2019.

A seleção principal vai entrar em campo nos dias 15 e 19 para amistosos contra Argentina e Coreia do Sul. Os duelos estão agendados para Riad, na Arábia Saudita, e Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, respectivamente.

Esses amistosos deverão desfalcar novamente clubes do País, pois o Campeonato Brasileiro não será paralisado em função da disputa dos amistosos da seleção. E a CBF reservou as datas de 16, 17 e 18 de novembro para a disputa da 33ª rodada do torneio nacional.

Após a disputa da Copa América, a seleção entrou em campo para amistosos diante de Colômbia e Peru em setembro, ambos nos Estados Unidos, com Tite limitando a convocação de um atleta por time brasileiro. Isso não se repetiu em outubro, quando o Brasil encarou Senegal e Nigéria, em Cingapura, tanto que Flamengo, com Rodrigo Caio e Gabriel, e Grêmio, com Everton Cebolinha e Matheus Henrique, tiveram dois jogadores chamados cada pelo treinador.

A divulgação da lista de Tite está agendada para as 11 horas de sexta, na sede da CBF, seguida de entrevista coletiva do treinador. Na sequência, então, será a vez de Jardine chamar a seleção pré-olímpica para a disputa do Torneio de Tenerife, na Espanha. A competição amistosa também contará com as participações de Argentina, Chile e Estados Unidos.

A semana também contará com a convocação de outra seleção. Na quinta-feira (25), a partir das 15 horas, a técnica Pia Sundhage chamará a equipe feminina do Brasil para um torneio na China. Nele, a seleção vai encarar o Canadá em 7 de novembro. Três dias depois, disputará o terceiro lugar ou o título contra Nova Zelândia ou as anfitriãs chinesas.